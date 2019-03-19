Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Общество Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Экономика Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.

Транспорт Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.

Здоровье Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.

Гаджеты Корпорация Apple представила новый iMac Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.

Авто Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.

Армия и оружие Россия поставит Египту истребители Су-35 ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.

Авто Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.

Армия и оружие Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Авто У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Авто Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.

Политика США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.

Авто Новые BMW M3 и M4 получат мощный мотор Баварский концерн представляет новейшие автомобили, которые присоединяются к эксклюзивной серии BMW M. Первый спортивный автомобиль семейства BMW M3 и спортивное купе BMW M4 2020-го модельного года получат новые двигатели S 58 с высокими эксплуатационными характеристиками.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Политика Трамп допустил членство Бразилии в НАТО США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.