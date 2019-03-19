Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить189
с чего всё началось
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в распоряжении премьера, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Якутия 2407:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Алена Шишкова И Тимати устроят для дочери вечеринку в честь ее юбилея
Алена и Тимати приготовили для своей наследницы вечеринку в честь ее пятилетия.
Обновлено в 11:33
Экономика
Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair
Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:16
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Транспорт
Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы
Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
Корпорация Apple представила новый iMac
Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено в 12:26
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Россия поставит Египту истребители Су-35
ВКС России в 2018 году получили 10 истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 04:28
Авто
Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Симферополе обсуждают хлопок в центре города
Обновлено в 10:03
Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.
Обновлено в 11:22
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Авто
У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья
Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.
Обновлено в 11:18
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Родстер от ателье Ares Design будет представлен в конце этого года
Итальянский Lamborghini Huracan является очень желанным автомобилем, но после того, как ребята из тюнинг-ателье Ares Design над ним поработали, он превратился из бушующего быка в грациозную пантеру.
Обновлено в 06:47
Политика
США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Авто
Новые BMW M3 и M4 получат мощный мотор
Баварский концерн представляет новейшие автомобили, которые присоединяются к эксклюзивной серии BMW M. Первый спортивный автомобиль семейства BMW M3 и спортивное купе BMW M4 2020-го модельного года получат новые двигатели S 58 с высокими эксплуатационными характеристиками.
Обновлено в 08:27
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Космос
Волгоградский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде
Информацию американского агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА о приближении к нашей планете небесного тела прокомментировал для читателей «Волгоградской правды.ру» волгорадский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Илья Коваленко.
Обновлено в 11:13