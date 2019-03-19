Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Политика Ситуацией в Сербии могут воспользоваться недружественные силы, считают в СФ Дестабилизацией политической обстановки в Сербии могут воспользоваться недружественные Белграду силы в Балканском регионе, заявил в ответ на вопрос РИА Новости заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ Андрей Климов, который находится в Белграде в составе делегации российских сенаторов.

Политика Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.

Здоровье Ученые рассказали, что сладкие напитки повышают риск ранней смерти Ученые Гарвардского университета смогли доказать, что частое употребление сладких напитков увеличивает риск преждевременной смерти.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Политика Трамп допустил предоставление Бразилии членства в НАТО Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.

Общество Свинку Пеппу обвинили в сексизме Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.

Общество Беглов подвел итоги первой недели пребывания «ВКонтакте» Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подвел итоги первых семи дней после регистрации в популярной соцсети "ВКонтакте".

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Футбол Толиссо, не игравший с сентября, приступил к тренировкам Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо восстановился после травмы колена и вернулся к тренировкам с командой.

Футбол «Локомотив-Кубань» уволил главного тренера «Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.

Единоборства Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Футбол Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства Ранее Мораес получил украинское гражданство. В марте сборная Украины проведёт матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Космос В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА.

Хоккей Никулин стал самым результативным защитником в истории плей-офф КХЛ Никулин на 18-й минуте отметился результативной передачей на Юусо Хиетанена, для 37-летнего хоккеиста набранное очко стало 57-м (16 голов и 41 передача) в розыгрышах плей-офф КХЛ.

Политика Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.