Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в распоряжении премьера, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Якутия 2407:30
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