Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Политика Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Шоу-бизнес 47-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности 47-летняя телезвезда подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. После родов Лера полностью окунулась в материнство.

Политика В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Наука Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.

Гаджеты Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.

Общество Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние» Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Политика Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Армия и оружие Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Авто В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.

Футбол Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову» Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.

Футбол Представлен мяч отборочного турнира Евро-2020 Портал Squawka в своем Твиттере опубликовал мяч, который будет использоваться в квалификационном турнире Евро-2020.

Здоровье Власти Москвы продолжат внедрять новый стандарт поликлиник В рамках второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник в Москве планируется оснащение медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами и маммографами.

Происшествия Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Транспорт В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагон На сайте компании РЖД появится специальная пометка, с помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом плацкартном вагоне.