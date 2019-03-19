Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить160
с чего всё началось
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в распоряжении премьера, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Якутия 2407:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР.
Обновлено в 09:29
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
47-летняя Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о беременности
47-летняя телезвезда подарила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову, дочь Машу. После родов Лера полностью окунулась в материнство.
Обновлено в 05:27
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму
Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Наука
Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов
В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Общество
Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние»
Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
Обновлено в 05:59
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика
Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям
Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»
Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Футбол
Представлен мяч отборочного турнира Евро-2020
Портал Squawka в своем Твиттере опубликовал мяч, который будет использоваться в квалификационном турнире Евро-2020.
Обновлено в 10:23
Здоровье
Власти Москвы продолжат внедрять новый стандарт поликлиник
В рамках второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник в Москве планируется оснащение медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами и маммографами.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором
По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Транспорт
В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагон
На сайте компании РЖД появится специальная пометка, с помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом плацкартном вагоне.
Обновлено в 09:35
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20