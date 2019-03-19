Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%RT на русском 08:42

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Армия и оружие В США под воду уходит стратегическая авиабаза В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Шоу-бизнес Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Финансы Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.

Спорт Столичный фермер выиграл в Красноярске чемпионат по пощёчинам 168-килограммовый столичный фермер Василий Камоцкий выиграл первый в истории страны чемпионат по пощёчинам среди любителей (в прошлом году в Москве соревновались спортсмены-профессионалы), а затем съел килограмм пельменей уже в другом конкурсе.

Экономика С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2% Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.

Политика Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны» Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной попала в больницу Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Армия и оружие В России планируется реализовать проект «криогенной авиации» В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».

Экономика ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.

Космос «Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб «Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.