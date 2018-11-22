Экономика
Медведев распорядился поддержать регионы, где подорожало топливо
Медведев распорядился поддержать регионы, где подорожало топливоREGNUM05:50
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервов средства на поддержку регионов, в которых подорожали нефтепродукты и уголь. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба российского правительства.
REGNUM05:50
Особо отмечу, что мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь. Я такое поручение дал, нужно будет подготовить проект распоряжения правительства для выделения финансовых средств из резервов.
— Дмитрий Медведев, российский политикПРАЙМ 04:39
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