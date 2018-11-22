Особо отмечу, что мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь. Я такое поручение дал, нужно будет подготовить проект распоряжения правительства для выделения финансовых средств из резервов.

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