Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение.

«Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Общество Общество Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в $5,4 млрд, вновь назван самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes.

Путешествия Путешествия Самолет с клиентами «Жемчужной реки» прилетел из Москвы в Казань Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с туристами из Татарстана, отдыхавшими по путевкам "Жемчужной реки", вернувшихся в РФ через Москву, приземлился в Казани.

Общество Общество ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг Федеральная антимонопольная служба оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон"), на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг, сообщили в службе.

Общество Общество В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который разрешает появление в аэропортах специальных мест для курения.

Общество Общество Госдума обсудит законопроект об ответственном обращении с животными Госдума 18 декабря во втором чтении обсудит законопроект об ответственном обращении с животными.

Общество Общество Штрафы за вовлечение подростков на митинги составят до 0,5 млн рублей Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или их ждут обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Общество Общество Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей Жильцы дома на юго-западе Москвы больше не требуют выселения из здания онкобольных детей.

Общество Общество Гуцериев прокомментировал конфликт с Запашным из-за Cirque du Soleil Миллиардер Михаил Гуцериев (24-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) в разговоре с радиостанцией «Коммерсантъ-FM» назвал гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного хамом после его критики в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil.

Общество Общество Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию Столичные власти утвердили еще 13 стартовых площадок по программе реновации жилья.

Транспорт Транспорт Второй выход со станции метро «Комсомольская» откроют в 2022 году

Транспорт Транспорт Пробки в Москве достигли восьми баллов Дорожная ситуация в Москве осложнена в течение всего вторника, по состоянию на 16.00 загруженность столичных дорог оценивается в 8 баллов, а к 18 часам пробки достигнут девятибалльных значений, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Общество Общество У «цапка»-крабоеда нашли личный мангал У одного из главарей банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу о массовом убийстве на Кубани, нашли личный мангал.

Общество Общество Роскомнадзор: Блокировки Facebook и Google не будет Роскомнадзор не рассматривает вариант блокировки Facebook и Google, - заявил журналистам руководитель структуры Александр Жаров.

Общество Общество В Москве проведут свыше 400 мероприятий в новогодние праздники Более 400 праздничных мероприятий организуют в Москве в новогодние и рождественские праздники по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума города.