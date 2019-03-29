Общество
Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 годуИзвестия 09:28
Российские власти потратят 15 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов в ряд российских регионов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Мы программу по субсидированию билетов начали несколько лет назад, она принесла очень хорошие результаты», — цитирует Медведева «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Хабавиа» начинает продажу субсидированных билетов на местные рейсы
Хабаровский край сегоднявчера в 21:30
Медведев: каждому жителю страны должен быть доступен отдых на российских курортах
Петербургский дневник09:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
«Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
Обновлено вчера в 08:30
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Политика
Медведев исключил регулирование интернета в России по китайской модели
Премьер-министр отметил, что технологически отключить Россию от мирового интернета непросто, но это можно сделать.
Обновлено в 08:21
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Подольская поздравила Преснякова с днем рождения фотографией в трусах
36-летняя Наталья Преснякова напомнила о дне рождения мужа и поклонникам в соцсети, где написала много приятных слов для супруга.
Обновлено в 08:29
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
Происшествия
СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings
Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида
Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Футбол
Буффон согласовал новый контракт с «ПСЖ»
41-летний голкипер Джанлуиджи Буффон договорился с руководством "ПСЖ" о продлении сотрудничества.
Обновлено в 01:38
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Политика
Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка
Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Общество
В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским
Церемония прощания с пятым космонавтом Советского Союза Валерием Быковским завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент РИА Новости из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Обновлено в 06:49
Политика
Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit
Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53