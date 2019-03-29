Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 годуИзвестия 09:28

Российские власти потратят 15 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов в ряд российских регионов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Мы программу по субсидированию билетов начали несколько лет назад, она принесла очень хорошие результаты», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Медведев раскрыл сумму субсидий на авиаперелеты по России в 2019 году

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