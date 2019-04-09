Экономика

Медведев раскритиковал уровень переработки мусора в РоссииРеальное время вчера в 09:23

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначительный и не соответствует международным стандартам.
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Дмитрий Медведев
Мы, к сожалению, выглядим весьма и весьма далеко от международных стандартов, где переработка составляет от 50 до 70 процентов общего количества твердых коммунальных отходов, а у нас эта доля очень незначительная.
— Дмитрий Медведев, российский политикРоссийская газета вчера в 09:02

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