Политика

Медведев раскритиковал траты РоскосмосаГазета.Ru 09:00

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на совещании по развитию госкорпорации.
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Медведев раскритиковал траты Роскосмоса

Газета.Ru09:00

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБК08:48

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новости08:40

Медведев признал важность возвращения РФ лидерства в космосе

Известия08:53

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русском08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАСС08:47

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ru08:22
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
Космос

Саранские студенты зададут вопрос российским космонавтам

15 июня у учащихся Саранского политехнического техникума появится уникальная возможность поговорить в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 08:17
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Общество

В Якутске четыре выпускника получили на ЕГЭ по математике 100 баллов

Обновлено в 03:18
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Общество

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке

В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети

В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Ольга Кузьмина развелась с мужем

Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Кино

Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов

Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Авто

Опубликованы первые снимки нового BMW 8-Series в версии Gran Coupe

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, которого называют основным конкурентом немецких Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако сегодня издание 32cars.ru опубликовало первые снимки, сделанные покупателем из Сингапура.
Обновлено в 09:12
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
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