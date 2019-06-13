Политика
Медведев раскритиковал траты РоскосмосаГазета.Ru 09:00
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на совещании по развитию госкорпорации.
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Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Космос
Саранские студенты зададут вопрос российским космонавтам
15 июня у учащихся Саранского политехнического техникума появится уникальная возможность поговорить в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 08:17
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Общество
Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордной отметке
В четверг, 13 июня, в столице зафиксировали атмосферное давление, близкое к рекордным показателям.
Обновлено в 06:13
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Ольга Кузьмина развелась с мужем
Актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» рассталась со своим мужем Алексеем.
Обновлено в 08:00
Кино
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева
Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Авто
Опубликованы первые снимки нового BMW 8-Series в версии Gran Coupe
Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, которого называют основным конкурентом немецких Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако сегодня издание 32cars.ru опубликовало первые снимки, сделанные покупателем из Сингапура.
Обновлено в 09:12
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10