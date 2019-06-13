Медведев раскритиковал траты РоскосмосаГазета.Ru 09:00

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС. Об этом он заявил на совещании по развитию госкорпорации.

Экономика Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.

Политика Путин прокомментировал возможность возобновления отношений с Украиной Восстановление отношений Путин считает неизбежным, так как подобной ситуации, которая сложилась сегодня, не должно быть «между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами».

Политика Медведев назначил нового директора Курчатовского института Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.

Происшествия Россиянка умерла после диабетической комы на Бали По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Политика США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Происшествия У вратаря сборной России Лунева нашли судимость Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможной реформе МВД Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет окончательных сужений о реформе МВД, отвечая на вопрос журналистов о необходимости изменить полицейскую систему в России после дела журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Футбол «Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.

Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Хоккей Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.

Энергетика В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".

Авто Kia показала новый кроссовер для России Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.