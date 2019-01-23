Политика

Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома ВосточныйREGNUM 07:35

Ситуация со строительством космодрома Восточный показывает положение дел в космической отрасли, заявил 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с Роскосмосом.
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Дмитрий Медведев
Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:44
с чего всё началось

«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег

Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Говорит Москва06:20
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
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В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

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Обновлено в 10:10
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи»

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Обновлено в 05:41
Гаджеты

Xiaomi показала первый гибкий смартфон

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Обновлено в 08:35
Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Авто

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Обновлено в 04:32
Происшествия

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Обновлено вчера в 06:38
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Экономика

Росстат зафиксировал снижение цен на яйца

Цены на яйца в российских магазинах снизились на 1,3% в период с 15 по 21 января, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
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Скидку в 70% на вывоз мусора получат владельцы частных домов в Подмосковье, расположенных рядом со свалками

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Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море

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Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
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Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
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Адвокат рассказал о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

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Обновлено вчера в 11:00
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Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
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Netflix стал первым стриминговым сервисом, получившим членство в Американской ассоциации кинопроизводителей (Motion Picture Association of America).
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