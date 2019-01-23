Экономика
Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома ВосточныйREGNUM 07:35
Ситуация со строительством космодрома Восточный показывает положение дел в космической отрасли, заявил 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с Роскосмосом.
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Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:44
с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс05:53
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Экономика
Правительство отложило изменение энерготарифов для населения
Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено в 13:07
Экономика
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Обновлено в 19:55
Экономика
Россия и Китай создадут компанию в области цветной металлургии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о создании совместно с китайскими партнерами компании в области цветной металлургии, заявил Reuters глава фонда Кирилл Дмитриев на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено в 18:23
Экономика
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Экономика
Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.
Обновлено в 04:16
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено в 10:12
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке к концу 2019 года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассчитывает на стабилизацию инфляции в России и не исключает, что к концу года в стране произойдет снижение ставок по ипотеке.
Обновлено в 02:23
Экономика
ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков
ЦБ предложит российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов, заявил зампред Банка России Василий Поздышев (его слова передала РБК пресс-служба регулятора).
Обновлено в 13:11
Экономика
Metro откроет в России магазины премиальных товаров
Ритейлер введет три формата магазинов и к лету обновит более 70% сети, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:26
Энергетика
Долги потребителей перед «Газпромом» составляют 138 млрд рублей
Просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа на территории РФ на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд рублей (111,6 млрд рублей - на 1 января 2018 года).
Обновлено в 04:01
Экономика
ВТБ не намерен списывать долг En+ после снятия санкций с компании
Схема вывода компании En+ из-под санкций США не предполагает списания долга акционеров компании перед ВТБ, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
Обновлено в 14:25
Экономика
«Перекресток» впервые обогнал по темпам роста «Пятерочку»
Сеть супермаркетов «Перекресток» впервые обогнала по годовым темпам роста выручки «Пятерочку», сеть магазинов формата «у дома», следует из опубликованных сегодня финансовых результатов X5 Retail Group (владеет обеими торговыми сетями, а также сетью гипермаркетов «Карусель») за 2018 год.
Обновлено в 07:01
Энергетика
В кабмине не увидели необходимости в заморозке цен на бензин
В настоящее время в правительстве не видят необходимости в продлении действия соглашения, подписанного в прошлом году с нефтяниками, о заморозке цен на бензин.
Обновлено в 18:08
Экономика
Российско-китайский инвестфонд может продать долю в «Детском мире»
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation), владеющий пакетом «Детского мира» в 14,03%, готов рассмотреть возможность продажи своей доли вместе с АФК «Система», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя РФПИ и содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева.
Обновлено в 13:01
Экономика
Procter & Gamble увеличил чистую прибыль на 18%
По итогам второго квартала чистая прибыль P&G выросла на 26% до $3,216 млрд.
Обновлено в 10:49