Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома ВосточныйREGNUM 07:35

Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.

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