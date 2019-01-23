Политика
Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома ВосточныйREGNUM 07:35
Медведев напомнил, что в 2019 году должна была начаться вторая очередь строительства космодрома, чтобы к 2021 году имелась готовность к запуску аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.
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Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:44
с чего всё началось
Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс05:53
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Политика
Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва
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Обновлено в 07:28
Армия и оружие
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Москва призывает исключить нанесение Израилем ударов по территории Сирии, предупреждает о последствиях нагнетания атмосферы вражды в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
Абэ отказался раскрывать детали переговоров с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался говорить о подробностях переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:03
Политика
Захарова заявила о попытке Нидерландов скрыть данные о крушении MH17
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Обновлено в 08:18
Политика
В МИД подтвердили работу российских частных охранных фирм в Судане
По нашим данным, в Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам.
Обновлено в 07:00
Политика
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Обновлено в 06:32
Политика
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Власти Украины приняли решение выйти из трех соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ), передает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Политика
Минстрой не поддержал введение социальной нормы энергопотребления
Минстрой России не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии.
Обновлено в 04:24
Политика
МИД предсказал усиление антироссийских санкций
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Обновлено в 05:34
Политика
Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО
Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Генсек СЕ заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в Парламентской ассамблее СЕ создало кризис в организации.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Кандидатам в президенты Украины предложили сдать анализы на наркотики
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев сообщил, что сдал анализы на наркотическую и алкогольную зависимость, а также призвал последовать его примеру остальных претендентов на пост главы государства.
Обновлено в 05:42
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла пересмотрит отношения с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ответ на действия американского вице-президента Майка Пенса Каракас пересмотрит свою политику в отношении Вашингтона.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Казахстане предложили переименовать страну
Депутат нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) Азат Перуашев предложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву поменять официальное название государства с Республики Казахстан на Казахскую Республику.
Обновлено в 03:56