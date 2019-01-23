Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома ВосточныйREGNUM 07:35

Госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки.

Медведев напомнил, что в 2019 году должна была начаться вторая очередь строительства космодрома, чтобы к 2021 году имелась готовность к запуску аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.

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