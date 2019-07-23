Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагереГазета.Ru 10:30
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Футбол
Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае
«ПСЖ» опубликовал состав команды для участия в летнем предсезонном туре в Китае. В список из 33 футболистов включен нападающий Неймар.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
ВКС России посчитали действия пилотов ВВС Южной Кореи хулиганскими
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал действия летчиков ВВС Южной Кореи, которые были зафиксированы во время сопровождения российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, воздушным хулиганством.
Обновлено в 11:36
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Первый помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома
Около 180 цыган, уехавших из пензенского села Чемодановка после массовой драки 13 июня, стали возвращаться в свои дома.
Обновлено в 10:59
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Экономика
Продукты в ЕС с начала года дорожают в 2 раза медленнее, чем в РФ
В России потребительские цены на продукты питания в июне 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,7%, в это время в среднем по ЕС выросли на 0,6%.
Обновлено в 10:25
Политика
Уволена министр здравоохранения Астраханской области
Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Здоровье
У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения
Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
Обновлено в 11:17
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Обновлено в 08:58
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия провели в Instagram рэп-баттл
Валерия и Иосиф Пригожин провели в Instagram рэп-баттл.
Обновлено в 02:38
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Медведев назначил Орешкину нового заместителя
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.
Обновлено в 11:16
Гаджеты
«Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision
«Доксвижн» объявила о выходе нового мобильного приложения системы электронного документооборота Docsvision.
Обновлено в 10:51
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56