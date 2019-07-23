Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагереГазета.Ru вчера в 10:30
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Медведев раскритиковал хабаровского губернатора после трагедии в детском лагере
Взгляд.рувчера в 06:48
Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере
Ведомостивчера в 06:58
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Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Лидеры НАТО строили планы о вводе войск на Донбасс из-за сбитого MH17
НАТО пытался использовать ситуацию со сбитым малазаийским «Боингом» в качестве предлога для проведения военной операции на юго-востоке Украины.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Политика
Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:48
Политика
Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Политика
ОМОН снял со сцены Дацика на петербургском митинге за честные выборы
В среду, 24 июля, в Петербурге на согласованном митинге против произвола на выборах произошла потасовка на сцене.
Обновлено в 13:56
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Гаджеты
Nokia выпустила два классических кнопочных телефона
Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Китайский видеоблогер умер в прямом эфире во время поедания многоножек
Как сообщает ren.tv, китаец по фамилии Сан умер в прямом эфире, когда запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено в 05:06
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Елена Малышева с мужем сделали прививки от слабоумия
Обновлено в 13:01
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС
Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:57