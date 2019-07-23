Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагереГазета.Ru 23 июля в 10:30

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
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