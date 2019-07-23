Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагереГазета.Ru 23 июля в 10:30
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора после трагедии в детском лагере
Взгляд.ру23 июля в 06:48
Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о палаточном лагере
Известия23 июля в 07:15
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара
Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 01:31
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом
Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
Обновлено в 01:58
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Инициативу по расширению санкций против российских предприятий, осуществляющих деятельность на территории Крыма, вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кабинет министров Украины.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17
Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Можно ли предотвратить рак шейки матки с помощью прививки
Сравнивая распространенность вируса до массовой вакцинации и через 5-8 лет после, учёные пришли к выводу: прививка действительно помогает предотвратить заражение ВПЧ.
Обновлено в 01:30
Кино
Продюсер «Бэтмена» призвал преждевременно не критиковать Паттинсона
Продюсер фильмов о Бэтмене Майкл Э. Услан призвал фанатов не критиковать Роберта Паттинсона до выхода новой кинокартины.
Обновлено в 01:17
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Шейх Мохаммед и принцесса Хайя официально подтвердили развод
Суд назначен на 30 и 31 июля, когда шейх Мохаммед и принцесса Хайя встретятся в Лондоне.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»
Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
Обновлено вчера в 12:45
Энергетика
Саудовская Аравия и Кувейт уничтожили попытки роста на нефтяном рынке
В СМИ появились сообщения о том, что Саудовская Аравия и Кувейт планируют резко увеличить добычу и выбросить на рынок дополнительные объемы.
Обновлено в 02:05
Происшествия
У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека
У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.
Обновлено в 02:02
Спорт
Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ
Обновлено в 01:16
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено вчера в 19:50