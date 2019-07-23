Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагереГазета.Ru вчера в 10:30

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
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Медведева возмутили слова губернатора о том, что никто не знал о наличии сгоревшего детского лагеря

Интерфаксвчера в 06:52

Медведева возмутили слова губернатора о сгоревшем лагере

Газета.Ruвчера в 11:08

Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере

Ведомостивчера в 06:58

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора после трагедии в детском лагере

Взгляд.рувчера в 06:48

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Lenta.ruвчера в 06:47

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере

РБКвчера в 07:19

Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае

ТАССвчера в 06:53
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском

У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.
Обновлено в 16:06
Футбол

Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Футбол

«Барселона» планирует заработать 150 млн евро с продажи игроков

Как сообщает ESPN, каталонцы планируют выручить 150 миллионов евро, чтобы покрыть траты на форварда Антуана Гризманна (120 млн евро) и хавбека Френки де Йонга (75 млн евро).
Обновлено в 16:31
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Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
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Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении

В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Обновлено в 08:24
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы

С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Политика

В Петербурге митинг за честные выборы собрал несколько тысяч человек

Обновлено в 16:00
Политика

Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве

Обновлено в 13:00
Футбол

Клопп рассказал о своем будущем в «Ливерпуле»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, при каких обстоятельствах он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 17:03
Наука

Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови

Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
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Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» в РФ

Как сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно создать госпрограмму.
Обновлено в 00:55
Политика

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Спорт

Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике

Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено вчера в 14:42
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Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
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Армия и оружие

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Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны

Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
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В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
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Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ не планирует разменивать Крым на Донбасс. Об этом сообщил советник главы государства Никита ПОТУРАЕВ.
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Кино

Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу

Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.
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Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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