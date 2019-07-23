Происшествия
Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края9111.ru 23 июля в 08:12
Напомним, на совещании с вице-премьерами Медведев процитировал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургал, который сообщил, что никто не знал о существовании детского палаточного лагеря.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о палаточном лагере
Известия23 июля в 07:15
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора после трагедии в детском лагере
Взгляд.ру23 июля в 06:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
«Спартак» почтил память легендарного футболиста Черенкова
Обновлено в 03:58
Футбол
В ФК «Краснодар» переходит французский хавбек Реми Кабелля
Обновлено в 03:33
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»
Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов назвал звезду, которая выступит на площади 1905 года в День города в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Космос
Землеподобная планета уронила Уран ударом под острым углом
Крупнейшая из нептунианских лун, Тритон, вообще вращается вокруг него в направлении, противоположном направлению вращения планеты.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в саудовский клуб
Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Политика
На Украине готовят новые санкции против России
В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Профиль «Газмяса» на сайте ПФЛ появился в результате взлома
Профиль клуба «Газмяс» был удален с официального сайта ПФЛ, он появился в результате хакерской атаки.
Обновлено в 02:13
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Гудков вызван на допрос в качестве свидетеля
Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Игры
Создателей GTA V могут засудить за онлайн-казино в игре
В Grand Theft Auto Online недавно открылось казино, где игроки могут внести вполне реальные деньги за игру.
Обновлено вчера в 00:53
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45