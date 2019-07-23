Происшествия

Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края9111.ru 23 июля в 08:12

Напомним, на совещании с вице-премьерами Медведев процитировал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургал, который сообщил, что никто не знал о существовании детского палаточного лагеря.
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Что произошло за день: вторник, 23 июля

Интерфакс23 июля в 13:30

Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае

ТАСС23 июля в 06:53

Медведева возмутили слова губернатора о сгоревшем лагере

Газета.Ru23 июля в 11:08

Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о палаточном лагере

Известия23 июля в 07:15

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Lenta.ru23 июля в 06:47

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере

РБК23 июля в 07:19

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора после трагедии в детском лагере

Взгляд.ру23 июля в 06:48
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Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

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Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Общество

На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс

Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
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Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

«Спартак» почтил память легендарного футболиста Черенкова

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В ФК «Краснодар» переходит французский хавбек Реми Кабелля

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Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»

Вице-мэр по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов назвал звезду, которая выступит на площади 1905 года в День города в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
Космос

Землеподобная планета уронила Уран ударом под острым углом

Крупнейшая из нептунианских лун, Тритон, вообще вращается вокруг него в направлении, противоположном направлению вращения планеты.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» может перейти в саудовский клуб

Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Анкаре

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусский дипломат был ранен в Анкаре психически неуравновешенным мужчиной, когда вместе с ребёнком возвращался домой.
Обновлено вчера в 15:31
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии

Обновлено вчера в 12:24
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Профиль «Газмяса» на сайте ПФЛ появился в результате взлома

Профиль клуба «Газмяс» был удален с официального сайта ПФЛ, он появился в результате хакерской атаки.
Обновлено в 02:13
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Обновлено в 02:57
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Гудков вызван на допрос в качестве свидетеля

Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Игры

Создателей GTA V могут засудить за онлайн-казино в игре

В Grand Theft Auto Online недавно открылось казино, где игроки могут внести вполне реальные деньги за игру.
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Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
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Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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