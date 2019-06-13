Политика

Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса»Московский Комсомолец вчера в 19:47

В ходе совещания по вопросу развития отечественной космической отрасли глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное освоение средств и срывы госконтрактов.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
Интерфаксвчера в 08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъвчера в 09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБКвчера в 08:48

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новостивчера в 08:40

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ruвчера в 08:22

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русскомвчера в 08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАССвчера в 08:47

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфаксвчера в 08:32
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Космос

NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek

Обновлено 12 июня в 20:27
Финансы

Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов

Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад

В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.
Обновлено вчера в 02:34
Космос

Quanta Magazine (США): физики оспаривают идею Хокинга о том, что у Вселенной не было начала (Quanta Magazine)

В 1980 году, за год до выступления Хокинга, космолог Алан Гут (Alan Guth) понял, что погрешности Большого взрыва можно исправить с учетом небольшого дополнения: начального, экспоненциального всплеска роста, известного как космическая инфляция, который сделал бы вселенную огромной, гладкой и плоской до того, как гравитация могла бы ее разрушить.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры

Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.
Обновлено вчера в 21:26
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика

Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.
Обновлено вчера в 08:07
Наука

В РФ успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России завершились испытания авиадвигателя нового поколения, для производства которого применили 3D-печать.
Обновлено вчера в 14:07
Кино

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Экономика

Новосибирская область ведет переговоры с французами о создании завода по переработке зерна

Власти Новосибирской области ведут переговоры с крупнейшим во Франции производителем сахара компанией Tereos по созданию на территории региона завода по переработке зерна мощностью порядка 500 тыс. тонн.
Обновлено в 00:56
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медсправки.
Обновлено в 00:51
Политика

Дочь главы красноярской Счетной палаты обратилась к Путину из-за угроз

Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить ее семью.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Спорт

Россия обыграла Италию и вышла на чемпионат Европы

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России обыграла команду Италии (30:23).
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Хоккей

Зайцев может перейти в «Эдмонтон»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" Никита Зайцев может перейти в "Эдмонтон Ойлерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Обновлено вчера в 14:28
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
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