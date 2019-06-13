Политика
Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса»Московский Комсомолец вчера в 19:47
В ходе совещания по вопросу развития отечественной космической отрасли глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное освоение средств и срывы госконтрактов.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфаксвчера в 08:41
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Космос
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Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
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Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
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Экономика
Новосибирская область ведет переговоры с французами о создании завода по переработке зерна
Власти Новосибирской области ведут переговоры с крупнейшим во Франции производителем сахара компанией Tereos по созданию на территории региона завода по переработке зерна мощностью порядка 500 тыс. тонн.
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Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Шоу-бизнес
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Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить ее семью.
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Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
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Россия обыграла Италию и вышла на чемпионат Европы
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Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
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В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
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Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета
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Хоккей
Зайцев может перейти в «Эдмонтон»
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" Никита Зайцев может перейти в "Эдмонтон Ойлерз", сообщает "Советский спорт".
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«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
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«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
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Обновлено вчера в 16:17