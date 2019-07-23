Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагереLenta.ru 06:47
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 июля.
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Нормы по идентификации пользователей e-mail ущемляют права — Левин
В Госдуме нашли слабые места законопроекта об идентификации пользователей электронной почты по мобильному телефону, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика
Четверть продаваемой питьевой воды в России оказалась подделкой
На полках российских магазинов от 25 до 30% продаваемой питьевой воды является подделкой.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео забавные рассуждения дочери Лизы
Максим Галкин показал на новом видео забавные и не по годам зрелые рассуждения 5-летней дочери Лизы.
Обновлено в 07:45
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
США выделили Украине 4 млн долларов для создания группы реагирования
В создании группы, позволяющей реагировать на морские угрозы, оказали поддержку США, выделив в прошлом году около 4 млн. долларов для развития подразделений.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Москве в общежитии Росгвардии произошел пожар
Пожар произошел в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы, из здания эвакуировались около 90 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:14
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский отметил прогресс следствия по делу Шеремета
Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции Украины много сделали в деле по расследованию убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 08:53
Кино
Серп и молот: фанаты Marvel высмеяли в сети логотип сериала «Локи»
На выступлении представителей Marvel глава студии Кевин Файги рассказал о сериале "Локи", главным героем которого станет скандинавский бог лжи в исполнении Тома Хиддлстона. https: / / twitter.com / Marvel / status / 1152746382014521344 Персонаж полюбился зрителям за хитрость и остроумие, поэтому новость о его сольном шоу вызвала много обсуждений в сети.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики» опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Космос
Российские телескопы засекли в космосе секретные спутники США
Разглядеть объекты, по данным РИА "Новости", помогли в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН, Астрономического научного центра и Межгосударственной корпорации "Вымпел".
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Экономика
Россиян оставят без платежных терминалов
В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
Обновлено в 05:23