Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагереГазета.Ru 07:11

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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