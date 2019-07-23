Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагереГазета.Ru 07:11
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 08:00
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