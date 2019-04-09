Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в РоссииLenta.ru 11:46

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов. Об этом он заявил на встрече с руководством «Справедливой России» в Госдуме, сообщает ТАСС.
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