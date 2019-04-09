Медведев раскритиковал качество переработки мусора в РоссииLenta.ru 11:46

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов. Об этом он заявил на встрече с руководством «Справедливой России» в Госдуме, сообщает ТАСС.

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Баскетбол ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в баскетбольной Единой лиге В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 95:89.

Культура В Казани проведут конкурс вокалистов имени Михаила Глинки О проведении конкурса рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан.

Происшествия Ингушетия: задержан участник магасского митинга Дугиев В Ингушетии задержан еще один участник магасского митинга 26-27 марта - 25-летний житель аула Кантышево Назрановского района Ибрагим Дугиев.

Транспорт Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11 На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".

Политика Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".

Происшествия Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Авто Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.

Происшествия Четверых активистов Ленинского комсомола задержали в Петербурге Четверо активистов петербургского отделения ЛКСМ России задержали во время визита в общественную приемную «Единой России», сообщает пресс-служба организации.

Культура Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.

Происшествия Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.

Происшествия Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.

Политика Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.

Политика На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.

Экономика Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов Отток капитала из России в первом квартале 2019 года превысил 25 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Общество Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Армия и оружие Террористы подорвали автомобиль в сирийской Ракке, погибли 13 человек По имеющимся данным, убиты 13 человек, в т.ч. девять мирных жителей и четыре бойца из "Сил демократической Сирии" (преимущественно курдская структура, оппозиционная Дамаску).

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.