Политика

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективные тратыURA.Ru вчера в 11:13

Роскосмос недостаточно эффективно осваивает бюджетные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития госкорпорации. По его словам, Роскосмос не выполняет государственные контракты по пилотируемым полетам.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
Интерфаксвчера в 08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъвчера в 09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБКвчера в 08:48

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новостивчера в 08:40

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Lenta.ruвчера в 08:22

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RT на русскомвчера в 08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАССвчера в 08:47

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфаксвчера в 08:32
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Отмечается, что стоимость Кокорина составляла €7,5 млн, а Мамаева — €4 млн. Теперь их трансферная стоимость обнулена.
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Общество

Разин оценил состояние Алибасова

Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
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Общество

Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Футбол

Техническим партнером «Ростова» стал Adidas

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с новым техническим партнером. Им стала компания Adidas, об этом сообщает сайт донской команды.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия

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Наука

Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией

Обновлено в 04:50
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест экс-главы Раменского района

Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, которого подозревают в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Наука

Дельфины обретают дружбу через общие интересы так же, как и люди

Результаты исследования, опубликованные международной группой исследователей из университетов Бристоля, Цюриха и Западной Австралии, дают более глубокое представление о социальных привычках этих замечательных животных.
Обновлено 11 июня в 23:06
Армия и оружие

Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Honor и Samsung возглавили рейтинг самых популярных смартфонов в России

Самыми популярными смартфонами в штучном выражении оказались модели Honor и Samsung.
Обновлено в 05:35
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Технологии

У абонентов «Билайн» возникли проблемы с доступом к сервисам Mail.ru

Оператор пояснил, что трафик между «Билайн» и Mail.ru Group теперь идет не по прямому каналу — Mail.ru Group отправляет его через Европу.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Авто

Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака

Обновлено в 04:54
Политика

Путин уволил двух генералов полиции после дела Голунова

Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции после скандала с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 06:43
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала старт приема заказов на спецверсию паркетника Subaru XV Tokyo в России.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Энергетика

Минэнерго РФ планирует пятикратный рост производства СПГ

Увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в пять раз к 2035 году планирует российское Министерство энергетики.
Обновлено в 03:14
Политика

ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ

Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Политика

СК проверит данные о угрозах главе красноярской Счетной палаты

Следственный комитет проверит информацию об угрозах председателю Счетной палаты Красноярского края Татьяне Давыденко, озвученную в интернете ее дочерью Марией.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
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