Политика

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективные тратыURA.Ru 11:13

Роскосмос недостаточно эффективно осваивает бюджетные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития госкорпорации. По его словам, Роскосмос не выполняет государственные контракты по пилотируемым полетам.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
Интерфакс08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъ09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБК08:48

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новости08:40

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ru08:22

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русском08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАСС08:47

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфакс08:32
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия

ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье

Обновлено в 13:53
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов – младший.
Обновлено в 22:37
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 22:22
Экономика

В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Транспорт

На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

Обновлено в 22:12
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Технологии

«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи

По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Футбол

Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»

Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:30
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала подписчикам о депрессии

Подписчики попытались вытянуть главную сваху России из депрессии, поддержав ее теплыми словами и поделившись некоторыми советами, касающимися такого состояния.
Обновлено в 04:25
Политика

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Путешествия

Власти Брюгге решили ограничить число туристов

Бельгийский Брюгге славится своими каналами, брусчатыми улицами и средневековыми зданиями.
Обновлено в 13:27
Происшествия

На Сахалине перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено в 22:36
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Религия

Патриарх Кирилл: протест против храма в Екатеринбурге отчасти вызван нехваткой информации

Обновлено в 18:35
Энергетика

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»

Как считает исполнительный директор «Нафтогаза», в случае мирового соглашения с «Газпромом» украинская компания «как минимум, "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019) за газ, отобранный в 2014–2015 годы (около $4 млрд)».
Обновлено в 19:59
Транспорт

Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах

Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Происшествия

В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено в 21:12
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