Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективные тратыURA.Ru 11:13

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

с чего всё началось

Роскосмос недостаточно эффективно осваивает бюджетные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития госкорпорации. По его словам, Роскосмос не выполняет государственные контракты по пилотируемым полетам.

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