Политика

Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное расходование денегИзвестия вчера в 08:46

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 13 июня, раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное расходование бюджетных средств. По его данным, сейчас израсходовано порядка 22% выделенных на год финансов.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
Интерфаксвчера в 08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъвчера в 09:29

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новостивчера в 08:40

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфаксвчера в 08:32

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ruвчера в 08:22

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русскомвчера в 08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАССвчера в 08:47

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБКвчера в 08:48
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Гаджеты

В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки

Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.
Обновлено в 07:37
Политика

Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство

На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».
Обновлено в 07:18
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Житель Волжского по почте отправлял в США оружие

Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США свыше 100 единиц составных частей к автомату Калашникова.
Обновлено в 08:58
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Новая больница в городе Катана под Дамаском начала прием жителей Сирии

В городе Катана провинции Дамаск открылась новая больница, сообщает сирийский источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено в 01:13
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Авто

Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie

Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Кино

Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице

Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Футбол

Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер

Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
Обновлено вчера в 15:53
Космос

Тяжелые металлы Земли образовались в результате взрыва сверхновой

Обновлено вчера в 13:23
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово

Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
Обновлено в 07:23
Гаджеты

Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Футбол

Ежуров сменил Шаронова во главе молодежки «Рубина»

Во главе молодежки 59-летний российский специалист сменил Романа Шаронова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев.
Обновлено в 06:25
Игры

Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords

Обновлено вчера в 17:25
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