Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное расходование денегИзвестия вчера в 08:46

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 13 июня, раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное расходование бюджетных средств. По его данным, сейчас израсходовано порядка 22% выделенных на год финансов.

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