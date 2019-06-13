Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное расходование денегИзвестия вчера в 08:46
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 13 июня, раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за неэффективное расходование бюджетных средств. По его данным, сейчас израсходовано порядка 22% выделенных на год финансов.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфаксвчера в 08:41
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В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки
Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.
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Происшествия
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Финансы
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Происшествия
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Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Гроза с градом и шквалистым ветром надвигается на Москву, говорится в сообщении столичного управления МЧС в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 02:30
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
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Обновлено в 04:29
Авто
Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie
Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 07:04
Футбол
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Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Кино
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Обновлено в 05:26
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Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
Обновлено вчера в 15:53
Космос
Тяжелые металлы Земли образовались в результате взрыва сверхновой
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Обновлено в 05:17
Политика
Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово
Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
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Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
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Политика
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Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
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Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
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Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
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Ежуров сменил Шаронова во главе молодежки «Рубина»
Во главе молодежки 59-летний российский специалист сменил Романа Шаронова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев.
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Игры
Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords
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