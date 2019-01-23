Экономика

Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительностьРИА Новости 08:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса". Глава правительства призвал госкорпорацию "заканчивать с прожектерством в ракетно-космической отрасли", потому что "это бросается в глаза".
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Дмитрий Медведев
Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 06:52

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