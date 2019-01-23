Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективность и прожектерствоВедомости 06:53

Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача.

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос» за прожектерство, болтовню и недостаточную эффективность использования инвестиций. Его слова приводит агентство ТАСС.

Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективность и прожектерство

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