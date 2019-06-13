Медведев раскритиковал РоскосмосРидус 08:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал ряд замечаний в адрес Роскосмоса. Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Политика Месич: санкции против РФ нанесли катастрофический ущерб Хорватии Бывший президент Хорватии Степан Месич (2000-2010 гг.) в интервью газете «Известия» заявил, что санкции в отношении России нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.

Шоу-бизнес Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Спорт Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020 Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.

Общество Вечерний @Калининград: штраф утопающим, сквер гуляющим и потоп всем Калининградская областная Дума приняла региональный закон о штрафе за купание в неположенных местах.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Финансы Международные резервы России превысили $500 млрд Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Политика Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Футбол «Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas «Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.

Здоровье ТОП-15: вопросы сертификации кондитерских изделий Эксперт по сертификации кондитерских изделий Виктория Провкина ответила на 15 самых распространенных вопросов производителей и дала рекомендации, как правильно оформить необходимые документы и избежать ошибок и лишних трат.

Технологии Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.

Политика Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Происшествия Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.