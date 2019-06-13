Политика

Медведев раскритиковал РоскосмосРидус 08:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал ряд замечаний в адрес Роскосмоса. Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъ09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБК08:48

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русском08:47

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ru08:22

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАСС08:47

Медведев потребовал от Роскосмоса вернуть лидерство России

Газета.Ru09:45

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новости08:40
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Политика

Месич: санкции против РФ нанесли катастрофический ущерб Хорватии

Бывший президент Хорватии Степан Месич (2000-2010 гг.) в интервью газете «Известия» заявил, что санкции в отношении России нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Общество

Вечерний @Калининград: штраф утопающим, сквер гуляющим и потоп всем

Калининградская областная Дума приняла региональный закон о штрафе за купание в неположенных местах.
Обновлено в 15:03
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Футбол

«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.
Обновлено в 16:52
Здоровье

ТОП-15: вопросы сертификации кондитерских изделий

Эксперт по сертификации кондитерских изделий Виктория Провкина ответила на 15 самых распространенных вопросов производителей и дала рекомендации, как правильно оформить необходимые документы и избежать ошибок и лишних трат.
Обновлено в 11:42
Политика

Путин пообещал восстановление отношений с Украиной

Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной.
Обновлено вчера в 18:38
Технологии

Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее

Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремль

Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
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