Политика
Медведев раскритиковал РоскосмосРидус 08:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал ряд замечаний в адрес Роскосмоса. Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
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Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Политика
Месич: санкции против РФ нанесли катастрофический ущерб Хорватии
Бывший президент Хорватии Степан Месич (2000-2010 гг.) в интервью газете «Известия» заявил, что санкции в отношении России нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным
Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Общество
Вечерний @Калининград: штраф утопающим, сквер гуляющим и потоп всем
Калининградская областная Дума приняла региональный закон о штрафе за купание в неположенных местах.
Обновлено в 15:03
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Футбол
«Ростов» объявил о возобновлении сотрудничества с adidas
«Ростов» на своём официальном сайте объявил о возобновлении сотрудничества с немецким производителем спортивной экипировки adidas.
Обновлено в 16:52
Здоровье
ТОП-15: вопросы сертификации кондитерских изделий
Эксперт по сертификации кондитерских изделий Виктория Провкина ответила на 15 самых распространенных вопросов производителей и дала рекомендации, как правильно оформить необходимые документы и избежать ошибок и лишних трат.
Обновлено в 11:42
Политика
Путин пообещал восстановление отношений с Украиной
Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной.
Обновлено вчера в 18:38
Технологии
Столовый прибор: беспроводная зарядка стала в сто раз мощнее
Предложенная технология использования гибкой метаповерхности позволила в сто раз увеличить расстояние, на которое устройство передает сигнал: радиус действия представленных сегодня на рынке беспроводных зарядок не превышает 1 см, тогда как разработанный отечественными специалистами умный стол сможет питать все гаджеты на расстоянии метра.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Происшествия
На востоке Москвы горит Измайловский кремль
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11