Политика
Медведев раскритиковал РоскосмосРидус 08:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал ряд замечаний в адрес Роскосмоса. Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфакс08:41
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Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено в 07:49
Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Политика
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Письмо и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не заставит Анкару отказаться от них, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
Обновлено в 16:07
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич»
Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).
Обновлено в 12:00
Космос
Запуск обсерватории «Спектр-РГ» застрахуют за 752 млн рублей
Обновлено 11 июня в 06:08
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Футбол
Мамаев назвал происходящие в суде позором
Обновлено в 08:15
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Хоккей
«Колорадо» заинтересован в подписании Панарина
Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" хочет подписать российского форварда Артемия Панарина, утверждает журналист Эдриан Дейтер.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Члены Военного совета Судана не могут претендовать на президентский пост
Представитель Военного совета Судана Шамс ад-Дин Каббаши заявил о решении лишить права баллотироваться на пост президента страны как иностранных граждан, так и членов совета.
Обновлено в 14:36
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
Флагман Honor 20 станет доступен для покупки в России
Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено в 17:00
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.
Обновлено в 18:06
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48