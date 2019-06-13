Политика
Медведев раскритиковал РоскосмосРидус вчера в 08:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал ряд замечаний в адрес Роскосмоса. Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфаксвчера в 08:41
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Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Опрос показал рост экономического оптимизма россиян
Число жителей России, которые оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, сократилось в июне до 40% против 45% в феврале.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину
Отмечалось, что дело Ковалева касается мошенничества при строительстве детской площадки в городе за 4,9 млн руб. В мае во время медиафорума Общероссийского народного фронта журналистка из Рязани пожаловалась Владимиру Путину, что в городе было выделено около 4 млн руб. на строительство детской площадки, которая, однако, так и не появилась.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж
В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прокомментировала события в семье Жанны Фриске
Телеведущую огорчают «некрасивые истории», связанные с родственниками покойной певицы, после чего она прокомментировала данную информацию.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Объявлены даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
Обновлено в 04:05
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Политика
Актер Добронравов исключен из списка угроз нацбезопасности Украины
Российский актер Федор Добронравов исключен Министерством культуры Украины из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 04:48
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45