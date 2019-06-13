Политика

Медведев раскритиковал «Роскосмос»Коммерсантъ 09:29

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса». Он раскритиковал госкорпорацию за неэффективное освоение средств и срывы госконтрактов.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".
Интерфакс08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъ09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБК08:48

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РИА Новости08:40

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RT на русском08:47

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАСС08:47

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Газета.Ru09:45

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Lenta.ru08:22
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Обновлено в 06:35
Технологии

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Обновлено в 05:42
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Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Экономика

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Обновлено 11 июня в 11:03
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Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
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Театры

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Представители учреждения заявили о нехватке финансирования В Год театра в стране в Культурной столице закрывается Санкт-петербургский городской театр.
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Примечательно, что король отечественно поп-сцены Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Диму Билана с состоявшейся свадьбой.
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Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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В Новосибирской области девушку убило молнией

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Армия и оружие

В американском F-35 для ВМС нашли серьезные недостатки

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Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
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Армия и оружие

ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

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Обновлено в 11:11
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