Политика
Медведев призвал вернуть лидерство России в космосеLenta.ru 08:22
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.Интерфакс08:41
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
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Происшествия
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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили
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Экономика
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"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
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Происшествия
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Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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Футбол
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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Дюпин переходит в казанский «Рубин»
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Обновлено в 07:41
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Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
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Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Путин заявил о деградации отношений России и США
Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР».
Обновлено в 00:12
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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
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Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
В ответ на ракету, запущенную с территории сектора Газа, авиация Израиля атаковала так называемую подземную инфраструктуру палестинских боевиков на территории анклава.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Общество
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Ранее российское правительство позволило судам в подобных ситуациях отходить от нормы Семейного кодекса, не разрешающей усыновлять детей людям с ВИЧ, гепатитом С и другими болезнями из специального перечня.
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Во время Европейских игр будет взято около тысячи допинг-проб
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, сколько допинг-проб будет взято в ходе Европейских игр.
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Армия и оружие
Россия начала придумывать атомный авианосец
Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:33
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
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В Новосибирской области девушку убило молнией
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Кино
Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла»
Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".
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На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
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Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10