Политика

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосеLenta.ru 08:22

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вернуть России лидерство в космосе. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 13 июня.
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с чего всё началось

Медведев констатировал срыв «Роскосмосом» контрактов по пилотируемым полетам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал задержки в сроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.
Интерфакс08:41

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Медведев раскритиковал «Роскосмос»

Коммерсантъ09:29

Медведев назвал возвращение лидерства в космосе вопросом нацбезопасности

РБК08:48

Медведев: «Роскосмосу» надо освоить 200 млрд рублей до конца года

RT на русском08:47

Медведев призвал вернуть лидерство России в космосе

Lenta.ru08:22

Сроки ввода объектов космодрома «Восточный» находятся под угрозой - Медведев

Интерфакс08:32

Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

ТАСС08:47

Медведев: «Роскосмос» должен освоить около 200 млрд рублей до конца года

РИА Новости08:40
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личи

Обновлено в 05:04
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили

Обновлено в 10:13
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Футбол

Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливости

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Футбол

Дюпин переходит в казанский «Рубин»

Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Путин заявил о деградации отношений России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР».
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

В ответ на ракету, запущенную с территории сектора Газа, авиация Израиля атаковала так называемую подземную инфраструктуру палестинских боевиков на территории анклава.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Общество

ВИЧ-положительной женщине разрешили усыновить племянника

Ранее российское правительство позволило судам в подобных ситуациях отходить от нормы Семейного кодекса, не разрешающей усыновлять детей людям с ВИЧ, гепатитом С и другими болезнями из специального перечня.
Обновлено в 09:47
Спорт

Во время Европейских игр будет взято около тысячи допинг-проб

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, сколько допинг-проб будет взято в ходе Европейских игр.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Россия начала придумывать атомный авианосец

Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:33
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Кино

Disney заявил о планах перезапуска «Чипа и Дейла»

Студией Disney сделано заявление о своих планах произвести перезапуск мультипликационного сериала "Чип и Дейл".
Обновлено в 09:45
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
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