Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»Коммерсантъ 09:29
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса». Он раскритиковал госкорпорацию за неэффективное освоение средств и срывы госконтрактов.
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с чего всё началось
"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".Интерфакс08:41
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