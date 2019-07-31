Лесные пожары
Медведев оценил положение с пожарами в СибириИзвестия 12:18
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания, проводимого им в Красноярске.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Происшествия
Житель Британии получил самый короткий тюремный срок
Обновлено в 11:46
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
В Паюлахти (Финляндия) состоялся товарищеский матч между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Команда из Уфы одержала победу со счетом 4:2.
Обновлено в 11:59
Политика
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
Большинство россиян считает отечественный флот сильнейшим в мире, свидетельствуют результат опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 08:48
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Общество
Москва признана лучшим студенческим городом России
Москва расположилась на 34-й строчке списка, что позволило ей стать лучшим городом для студентов не только в РФ, но и среди всех городов Восточной Европы, впереди Праги (35).
Обновлено в 10:19
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Хоккей
«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным
Нападающий Михаил Анисин покинул тренировочный лагерь «Сочи», поскольку «леопарды» расторгли с ним пробный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:16
Футбол
VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар»
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Военные США прибыли в Грузию на фоне кризиса в отношениях с РФ
На фоне обострения отношений с Россией в Грузию для участия в совместных учениях прибыли около 1,5 тысячи военных США, сообщает EurasiaNet.
Обновлено в 10:20
Энергетика
Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в США
Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир
Обновлено в 09:15
Экономика
Эксперты считают, что ФРС снизит учетную ставку на 25 базисных пунктов
31 июля ФРС примет итоговое решение по учетной ставке. Большинство трейдеров ожидают ее снижения на 25 базисных пунктов до 2-2,25%.
Обновлено в 00:46
Общество
У британской королевы обнаружились четыре квартиры в Москве
В историческом центре Москвы обнаружились четыре квартиры, которые принадлежат британской королеве.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом фото
В Сети опубликовали фотографии нового флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S6, который получил фирменную клавиатуру и стилус.
Обновлено 29 июля в 10:33
Общество
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50