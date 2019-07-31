Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания, проводимого им в Красноярске.

Медведев оценил положение с пожарами в Сибири

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