Медведев проведёт с Кабмином совещание по рынку нефтиiReactor вчера в 10:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен провести совещание по нефтяному рынку и нефтепродуктам. По сообщению Кабинета министров РФ, оно пройдёт в ближайший четверг, 21 марта.

Медведев проведёт с Кабмином совещание по рынку нефти

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