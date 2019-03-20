Экономика

Медведев проведёт с Кабмином совещание по рынку нефтиiReactor вчера в 10:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен провести совещание по нефтяному рынку и нефтепродуктам. По сообщению Кабинета министров РФ, оно пройдёт в ближайший четверг, 21 марта.
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Медведев проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов 21 марта

Политика Сегоднявчера в 10:43

Правительство 21 марта проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов

Накануне.Ruвчера в 11:35

Медведев обсудит с министрами РФ направления развития рынка нефти

ФАНвчера в 10:52

Медведев проведет совещание по вопросам развития рынка нефти и нефтепродуктов

ТАССвчера в 17:04

Медведев проведёт с Кабмином совещание по рынку нефти

iReactorвчера в 10:41
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Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Общество

Есть ли на Сахалине инвесторы, поспорили в областной думе

Прежде всего выяснилось, что с инвесторами у нас довольно туго — кроме крупных нефтегазовых компаний, занятых реализацией шельфовых проектов, никто из-за пределов острова в его территорию практически не вкладывается.
Обновлено в 19:49
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез

Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 09:03
Авто

Появились данные про новый кроссовер Buick

В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке достигло 60 человек

Жертвами крушения туристического парома «Аль-Джазира» в Мосуле стали уже 60 человек.
Обновлено в 10:24
Общество

В Самарской области предложили отчислять из детсада за прогулы

В настоящее время руководители дошкольных образовательных организаций имеют право обратиться в суд с вопросом об отчислении ребёнка, не посещающего сад более полугода без уважительной причины.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Обновлено в 13:09
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Названы автомобили, которые легче всего угнать

Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей

В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.
Обновлено в 10:31
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Транспорт

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают такси безопасным видом транспорта

Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу.
Обновлено в 20:12
Авто

В России начались продажи топовой модификации внедорожника Haval H9

Китайский автопроизводитель привёз в Россию топовую модификацию своего рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 07:07
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Футбол

Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»

Обновлено в 13:17
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Башаров официально развелся с женой

В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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