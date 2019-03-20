Экономика
Медведев проведёт с Кабмином совещание по рынку нефтиiReactor вчера в 10:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен провести совещание по нефтяному рынку и нефтепродуктам. По сообщению Кабинета министров РФ, оно пройдёт в ближайший четверг, 21 марта.
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Медведев проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов 21 марта
Политика Сегоднявчера в 10:43
Правительство 21 марта проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов
Накануне.Ruвчера в 11:35
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