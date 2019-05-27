Политика

Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФТАСС 17:01

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Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в рамках которого, как сообщили в пресс-службе правительства, "будет рассмотрен ход реализации ранее одобренных проектов".
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Медведев обсудит с наблюдательным советом ВЭБ.РФ реализацию проектов

Экономика сегодня18:10

Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ

ТАСС17:01

Стало известно, какие вопросы обсудит Медведев на заседании ВЭБ.РФ

Народные новости18:49
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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