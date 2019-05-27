Политика
Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФТАСС 17:01
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, в рамках которого, как сообщили в пресс-службе правительства, "будет рассмотрен ход реализации ранее одобренных проектов".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Кино
«Аладдин» возглавил американский прокат
Лидером американского бокс-офиса за 24-26 мая (сразу оговоримся, что в последний понедельник весны в США отмечается День памяти, - и благодаря этому заключительный уикенд мая является традиционно удлиненным) стал новый "Аладдин", игровой ремейк одноименной легенды студии Disney.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам
«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Политика
В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
Глава Ширинского района Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24» во время интервью.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
В Mac обнаружили проблему в безопасности, позволяющую устанавливать вредоносное ПО
В Mac обнаружена новая уязвимость, посредством которой киберпреступники могут устанавливать на устройство вредоносное ПО без ведома владельца.
Обновлено в 02:30
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено 24 мая в 16:36
Экономика
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Космос
Куряне выпускают изделия для космических станций
Завод начинал свою работу с выпуска комплектующих для самолетов, постепенно расширяя свою линейку деталями для вертолетов, кораблей, подводных лодок, а теперь и для космических станций.
Обновлено в 01:56
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено 24 мая в 13:12
Армия и оружие
Экс-командующий армией ДНР назвал причину отступления из Славянска
Гиркин уточнил, что в 2014 году украинская армия имела значительное преимущество в артиллерии, а также выставляла на несколько танков больше, чем ополченцы ДНР.
Обновлено в 16:28
Хоккей
Кучеров и Гусев вошли в тройку лучших бомбардиров ЧМ-2019
Тройку лучших замкнул еще один россиянин Никита Гусев, набравший 16 очков (4+12).
Обновлено в 16:37
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Политика
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл
Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Вместе без штампа: звезды, которые не вступили в брак даже после рождения детей
История отношений Евы Мендес и Райана Гослинга началась в 2011-м на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли влюбленных.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Кино
Актер Джеймс Макэвой: для меня история «Людей Икс» закончена
Обновлено в 17:00
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Политика
В Финляндии на выборах в Европарламент победила Коалиционная партия
Консервативная Коалиционная партия Финляндии победила на выборах в Европарламент, набрав 20,8% голосов и получив три места от Финляндии в Европарламенте, после подсчета 100% голосов, сообщает министерство юстиции страны.
Обновлено в 17:58
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Нападающий сборной Канады Стоун признан самым ценным игроком ЧМ-2019
Самым ценным игроком турнира был признан форвард канадской сборной Марк Стоун.
Обновлено в 16:49
Теннис
Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:50
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29