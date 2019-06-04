Политика
Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАПТАСС 17:03
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Гаджеты
Apple объявила об отказе от iTunes
Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Наука
Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера
Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Футбол
Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»
Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына
Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына В феврале прошлого года "Экспресс газета" первой написала о романе Николая Ефремова и Влады Киселевой.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства
Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Музыка
Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд
Обновлено в 16:46
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
Обновлено в 02:29
Футбол
Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси
Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено в 17:36
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы
Полузащитник сборной России Юрий Газинский покинет расположение национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с "Чертаново" (6:0). Игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча.
Обновлено в 14:40
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Технологии
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Транспорт
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД
Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Космос
Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»
Учёные выяснили, что представляет собой это космическое образование.
Обновлено в 12:01
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11