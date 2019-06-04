Политика

Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАПТАСС 17:03

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Медведев во вторник проведет заседание, на котором обсудят нацпроект по атомной науке

ПРАЙМ17:17

Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАП

ТАСС17:03
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Гаджеты

Apple объявила об отказе от iTunes

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Гаджеты

Представлен новый Apple Mac Pro

Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Наука

Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына

Евгения Добровольская не пришла на свадьбу сына В феврале прошлого года "Экспресс газета" первой написала о романе Николая Ефремова и Влады Киселевой.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Музыка

Forbes: Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим $1 млрд

Обновлено в 16:46
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Гаджеты

Samsung анонсировал ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force

Новые модели ноутбуков Samsung Notebook 7 получили платформу Intel.
Обновлено в 02:29
Футбол

Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси

Что касается Мбаппе, то он, на мой взгляд, наследник Месси и Роналду.
Обновлено в 17:36
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Полузащитник сборной России Юрий Газинский покинет расположение национальной команды из-за травмы, полученной в контрольном матче с "Чертаново" (6:0). Игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча.
Обновлено в 14:40
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Технологии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Транспорт

Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Космос

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Учёные выяснили, что представляет собой это космическое образование.
Обновлено в 12:01
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Михаил Михайлович Котюков
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Министр финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края.
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