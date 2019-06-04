Политика
Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАПТАСС вчера в 17:03
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Росатом готов профинансировать 51% нового нацпроекта по развитию ядерных технологий
Будущее России. Национальные проекты08:23
Стало известно, какие вопросы обсудит Медведев на заседании по нацпроектам
Народные новостивчера в 18:53
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Авто
Преемник Toyota Supra станет абсолютно иным
Обновлено в 06:00
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Движение по «Сортавале» закрыли из-за крупного ДТП
Обновлено в 08:19
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Наука
Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века
Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено в 05:30
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 07:40
Финансы
Валюты в плюсе на фоне стабильного доллара, акции растут
Индексы валют и акций MSCI достигли двухнедельных пиков и могут показать рост третий день кряду.
Обновлено вчера в 07:39
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Кино
Фильм Тодоровского «Одесса» выйдет в российский прокат 5 сентября
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Происшествия
Тулунский маньяк признался в новых преступлениях
Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
Обновлено в 07:52
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Общество
Рекордная жара придет в Москву на выходных
Жара в столице побьет температурные рекорды на выходных, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Обновлено в 07:20
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Экономика
«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей
Партия "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Apple представила обновленный Mac Pro
Apple представила новый настольный компьютер для профессионалов Mac Pro и, как и следовало ожидать, он очень мощный.
Обновлено в 06:30
Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти
Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», – отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях
Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music.
Обновлено вчера в 00:01
Игры
В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»
В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами. Об этом заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.
Обновлено в 07:49
Единоборства
Джошуа побывал в нокдауне за день до боя с Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа побывал в неприятной ситуации перед боем против американца Энди Руиса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14