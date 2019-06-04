Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАПТАСС вчера в 17:03

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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