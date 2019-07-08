Экономика
Медведев проведет совещание по развитию туризмаТАСС 17:01
Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.
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Общество
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
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Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
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Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено в 20:14
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Происшествия
16 тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомбы
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Наука
Российские геологи выяснили, как ведут себя газовые гидраты в условиях глобального потепления
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено в 14:54
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:50
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе
Украинская полиция взяла штурмом задание кредитного учреждения в Одессе, в котором злоумышленник удерживал в заложниках двух сотрудниц.
Обновлено в 08:12
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Общество
У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля
Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Наука
Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России
Обновлено в 08:36
Культура
Экспонаты Музеев Московского Кремля привезут на выставку в Коломенское
Выставка создаст целостный историко-художественный образ ордена Святого Георгия и других знаков отличия этой военной награды как культурного феномена XVIII — начала ХХ веков.
Обновлено в 06:49