Экономика

Медведев проведет совещание по развитию туризмаТАСС 17:01

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.
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8 июля Дмитрий Медведев проведёт совещание о проекте Стратегии развития туризма

Глас Народа20:46

Медведев обсудит разработку Стратегии развития туризма

Экономика сегодня18:16

Медведев проведет совещание по развитию туризма

ТАСС17:01

Развитие туризма в России обсудят на совещании у Медведева

Интерфакс17:03
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Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
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Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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