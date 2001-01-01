Экономика

Медведев проведет совещание по развитию туризмаТАСС 17:01

Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.
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Развитие туризма в России обсудят на совещании у Медведева

Интерфакс17:03

Медведев проведет совещание по развитию туризма

ТАСС17:01
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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
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Экономика

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Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
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Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Наука

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В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Экономика

Как раздается триллион рублей малому бизнесу по льготным ставкам

Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года.
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Политика

Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм

В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
Обновлено в 07:45
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
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В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году

В результате оказалось, что на этих бобинах записана оригинальная съемка высадки астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.
Обновлено 04 июля в 19:14
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В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей»

Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.
Обновлено в 06:00
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По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
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Технологии

Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты

Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
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Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера

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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
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Билл Гейтс рассказал о магии Стива Джобса

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Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
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Нижегородцы смогут наблюдать частное лунное затмение

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