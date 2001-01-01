Экономика
Медведев проведет совещание по развитию туризмаТАСС 17:01
Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено в 03:43
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
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Раскрыт истинный мотив атаки на Путина в эфире грузинского «Рустави-2»
Телеграм-канал obrazbuduschego объяснил ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.
Обновлено в 16:31
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В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Два человека пострадали при столкновении машины и мотоцикла в центре Москвы
"В районе дома №46 по Фрунзенской набережной произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилей Hyundai, в результате которого пострадали два человека", - сказали в ведомстве.
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Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович сменила уже три страны за неделю путешествий
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Обновлено в 15:00
Экономика
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
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Энергетика
Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года
Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
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Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Политика
Нетаньяху прокомментировал решение Ирана по обогащению урана
Ранее Иран объявил о решении начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Новый 7-нм технологический процесс в исполнении TSMC позволяет AMD получать достаточно компактные кремниевые кристаллы.
Обновлено в 09:16
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Экономика
Как раздается триллион рублей малому бизнесу по льготным ставкам
Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года.
Обновлено в 17:13
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ с предложением осудить неонацизм
В воскресенье, 7 июля, Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на заседании отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».
Обновлено в 07:45
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Космос
В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году
В результате оказалось, что на этих бобинах записана оригинальная съемка высадки астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.
Обновлено 04 июля в 19:14
Происшествия
В Калининграде задержали руководителей профсоюза «Альянс врачей»
Главу профсоюза Анастасию Васильеву и сопредседателя организации Владимира Сотникова остановили по пути в аэропорт Калининграда и повезли в отделение.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено в 08:44
Технологии
Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено в 09:27
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о магии Стива Джобса
Обновлено в 16:00
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Космос
Нижегородцы смогут наблюдать частное лунное затмение
Жители нижегородского региона 16 июля смогут наблюдать частное (частичное) теневое затмение луны.
Обновлено 05 июля в 04:08
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено вчера в 13:47