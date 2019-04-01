Экономика
Медведев проведет совещание о реализации нацпроекта МСПТАСС 17:09
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 17:41
Авто
В Сети показали рендер Lada Vesta Roadster
Судя по рендеру, Lada Vesta Roadster выполнен в фирменном «X-стиле» отечественной марки.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.
Обновлено в 13:51
Политика
Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой
По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено в 15:15
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55
Общество
Петербуржцы протестовали против застройки Пулковской обсерватории
Петербуржцы протестовали против застройки вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН).
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:25
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Театры
Богомолов: объединение театров - продуманное решение о творческом и организационном союзе
В связи с реакцией ярославцев хочется сказать отдельно несколько слов о "мнениях коллективов".
Обновлено в 04:00
Технологии
Intel увольняет сотни технических администраторов
Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Политика
На корреспондента «Дождя» в Киеве в прямом эфире напал украинский националист
Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве подвергся нападению со стороны украинского националиста.
Обновлено в 17:23
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем
Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В Тунисе задержан боевик ИГ, проникший на саммит ЛАГ
Согласно имеющейся информации, экстремист нелегально проник на территорию Туниса из Ливии Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), проникший на саммит Лиги арабских государств, был задержан в воскресенье подразделениями сил безопасности Туниса, передает ТАСС.
Обновлено в 17:51
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов
Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.
Обновлено в 08:39
Политика
Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции
Обновлено в 15:18
Хоккей
Георгиев вошел в историю «Рейнджерс», повторив достижение Лундквиста
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне.
Обновлено в 15:19