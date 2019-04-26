Общество
Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в наукеТАСС вчера в 17:02
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники совещания обсудят также меры государственной поддержки молодых исследователей и аспирантов.
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Надо посмотреть, я обращаюсь и к коллегам по правительству, естественно, к Александру Михайловичу Сергееву, президенту Российской академии наук, давайте посмотрим, может быть, мы финансирование по этой статье увеличим. Мне кажется, это как раз в нынешних условиях абсолютно необходимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикПетербургский дневник 10:59
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В Московском физико-техническом институте обсудили кадровый потенциал страны
Московский Комсомолец12:55
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