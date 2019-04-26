Политика
Легендарный вуз. Дмитрий Медведев высоко оценил уровень развития МФТИПодмосковье Сегодня 08:34
Московский физико-технический институт является легендарным вузом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, осмотрев учреждение в Долгопрудном в сопровождении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 11:45
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Политика
Российские паспорта для ДНР и ЛНР вызовут новые санкции
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 10:15
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара электрическим током
На сайте компании опубликовали заявление, в котором говорилось, что в редких случаях адаптеры выходят из строя, при этом существует риск удара электрическим током при прикосновении к ним.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Кино
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина скончался в психиатрической клинике
Обновлено в 03:44
Происшествия
В хаски-центре «Аквилон» под Челябинском произошел пожар
Обновлено в 09:32
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Костроме подорвали банкомат Сбербанка
Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Общество
Половина жителей России не знают смысл праздника Пасхи
Больше трети опрошенных не смогли назвать, что празднуют в Пасху. Однако 77% россиян знают, когда в этом году празднуют Пасха.
Обновлено в 05:06
Авто
«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге
Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Футбол
ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц
Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Политика
Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53
Политика
Глава Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал указ, согласно которому надбавки к его должностному окладу «за особые условия труда» увеличиваются на 400%.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Экономика
Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54