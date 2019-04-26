Политика

Легендарный вуз. Дмитрий Медведев высоко оценил уровень развития МФТИПодмосковье Сегодня 08:34

Московский физико-технический институт является легендарным вузом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, осмотрев учреждение в Долгопрудном в сопровождении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Науке нужна молодежь. Дмитрий Медведев и Андрей Воробьев провели в МФТИ совещание о поддержке ученых

Телеканал 360°10:43

Легендарный вуз. Дмитрий Медведев высоко оценил уровень развития МФТИ

Подмосковье Сегодня08:34

Медведев высоко оценил уровень развития МФТИ

РИАМО08:05

Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке

ТАССвчера в 17:02
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали

В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 11:45
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:26
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Политика

Российские паспорта для ДНР и ЛНР вызовут новые санкции

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 10:15
Автоспорт

Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Гаджеты

Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара электрическим током

На сайте компании опубликовали заявление, в котором говорилось, что в редких случаях адаптеры выходят из строя, при этом существует риск удара электрическим током при прикосновении к ним.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты

Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Кино

Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов

«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина скончался в психиатрической клинике

Обновлено в 03:44
Происшествия

В хаски-центре «Аквилон» под Челябинском произошел пожар

Обновлено в 09:32
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Теннис

Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд

На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Костроме подорвали банкомат Сбербанка

Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Общество

Половина жителей России не знают смысл праздника Пасхи

Больше трети опрошенных не смогли назвать, что празднуют в Пасху. Однако 77% россиян знают, когда в этом году празднуют Пасха.
Обновлено в 05:06
Авто

«Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге

Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.
Обновлено в 11:52
Футбол

ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров.
Обновлено в 07:46
Политика

Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции

Обновлено в 10:53
Происшествия

В ЛНР поднято на поверхность тело пятого погибшего на шахте

Обновлено в 10:30
Политика

Глава Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов подписал указ, согласно которому надбавки к его должностному окладу «за особые условия труда» увеличиваются на 400%.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Экономика

Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.
Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
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Московский физико-технический институт
Высшее учебное заведение
Неофициально Физтех - один из ведущих российских вузов, готовящий специалистов в области теоретической и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, однако отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве. Отличительной чертой учебного процесса в МФТИ является так называемая «система Физтеха», нацеленная на подготовку учёных и инженеров для работы в новейших областях науки. Большинство студентов обучается по направлению «Прикладные математика и физика»...
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