Лесные пожары
Медведев поручил проверить версию о намеренных поджогах лесов СибириРидус 02:42
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, могли ли леса в Сибири поджечь намеренно в целях сокрытия незаконной заготовки древесины, сообщает РИА Новости. Уточняется, что проверка должна быть завершена до 1 ноября.
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