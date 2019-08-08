Политика
Медведев прокомментировал события в КиргизииРИА Новости 14:28
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Обновлено в 17:41
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Футбол
Клопп готов свергнуть Пепа. Получится ли?
Перед прошлым чемпионатом основными фаворитами тоже называли команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардьолы, но никто не предполагал, что гонка станет настолько захватывающей.
Обновлено в 17:10
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Общество
Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Обновлено в 17:31
Здоровье
В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»
Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено в 08:14
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Общество
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:39
Политика
«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Футбол
Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.
Обновлено в 18:24
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на роман с пранкером Давидом Манукяном
Певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова любит загадывать загадки.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Илья Яшин получил очередные 10 суток ареста
Обновлено в 11:41
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии.
Обновлено в 11:27
Спорт
Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду
Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Авто
ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Политика
Артемий Лебедев объяснил свой «побег» из России
Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России, «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.
Обновлено в 14:09
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59