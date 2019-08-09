Политика

Медведев прокомментировал события в КиргизииРИА Новости 14:28

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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